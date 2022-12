BioNTech/Pfizer-vaccins voor duizenden Duitsers in China

Duitsers die in China wonen kunnen de komende weken bij ambassades en consulaten terecht voor het BioNTech/Pfizer-coronavaccin. Een eerste lading doses is volgens de Duitse regering al op weg naar Peking.

Eerder hadden de Chinese autoriteiten al hun goedkeuring gegeven voor de vaccinaties. Het BioNTech/Pfizer-vaccin is in China, dat een eigen coronavaccin heeft ontwikkeld, niet toegelaten.

Aanleiding voor de Duitse actie is de snelle verspreiding van het coronavirus in China, nu het zero-covidbeleid is losgelaten. Alle Duitsers van 12 jaar en ouder die in China wonen kunnen de gratis prik krijgen. Het gaat om zowel eerste prikken als boosters.

Volgens de Duitse regering zijn er zo'n 20.000 Duitse staatsburgers in China. De ambassade in Peking zegt dat de vaccinatiecampagne mede mogelijk is geworden door het bezoek van bondskanselier Scholz aan president Xi, begin november. Omgekeerd kunnen Chinezen in Duitsland nu het Chinese Sinovac-vaccin krijgen. Dat is niet toegelaten in de Europese Unie.

Besmettingsgolf

China versoepelde begin december na unieke protesten het strenge coronabeleid van de afgelopen jaren. Dat was erop gericht uitbraken in de kiem te smoren.

Door de vele lockdowns is de natuurlijke immuniteit van Chinezen relatief laag. Ook is de vaccinatiegraad lager dan in Europa. Het Sinovac-vaccin beschermt bovendien minder goed en minder lang dan vaccins van bijvoorbeeld BioNTech of Moderna.

De afgelopen week kwamen uit China steeds meer berichten over grote druk op ziekenhuizen en drukte bij mortuaria. Epidemiologen houden er rekening mee dat de komende maanden zo'n 60 procent van de Chinese bevolking corona krijgt. Dat zouden meer dan 800 miljoen besmettingen zijn.