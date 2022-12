Ambulancepersoneel VK staakt, regering stoïcijns met advies 'word niet te dronken'

In Engeland en Wales staken vandaag duizenden ambulancemedewerkers voor een beter salaris. Dat moet volgens drie vakbonden op zijn minst meestijgen met de inflatie. Die bedroeg vorige maand 10,7 procent.

Voor de regering is dat onbespreekbaar, omdat zo'n loonstijging de inflatie alleen maar verder opdrijft.

De ambulances rijden wel uit voor levensbedreigende situaties. De regering adviseert de bevolking om vandaag geen contactsport te beoefenen, geen onnodige autoritjes te maken en niet zo dronken te worden dat medische hulp noodzakelijk is. Kerstborrels in het Verenigd Koninkrijk zijn berucht vanwege de hoeveelheden alcohol die worden gebruikt.

Schuld

Minister van Gezondheid Barclay haalde zich vandaag de woede van de bonden op de hals door te zeggen dat die bewust de keuze hebben gemaakt om patiënten schade toe te brengen en dat ook nog in een periode dat de zorg onder druk staat door het hoge aantal griep- en coronabesmettingen.

De bonden verwijten Barclay dat hij weigert over een salarisverhoging te praten. Ze vrezen een nog groter personeelstekort als zo'n verhoging uitblijft. Volgens de bonden zijn door dat tekort de wachttijden voor mensen met een hersenbloeding of een hartaanval twee keer zo lang als twee jaar geleden.

Minder oproepen

De gezondheidsdienst NHS benadrukt dat patiënten die ernstig ziek of gewond zijn of in levensgevaar verkeren het alarmnummer 999 kunnen bellen. Alle andere patiënten kunnen zoals altijd 111 bellen voor niet-dringende zaken of contact opnemen met hun huisarts of apotheek.

De oproep lijkt te werken. Bonden zeggen dat de vraag naar ambulances vandaag minder was dan op een normale woensdag.

Nieuwe staking

Voor 28 december is een nieuwe staking aangekondigd. Het verplegend personeel heeft deze week ook al twee dagen gestaakt. Spoorweg- en postpersoneel gaan de komende weken ook staken.