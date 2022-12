Minister Kuipers houdt failliete medicijnfabriek nog even overeind

De vorige week failliet verklaarde geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics uit Leiden krijgt toch steun van de overheid om overeind te blijven. Het gaat om een garantstelling van maximaal 400.000 euro, zegt de curator die het faillissement afwikkelt tegen Nieuwsuur.

Met het geld kan de fabriek nog deze en volgende week medicijnen blijven produceren. De curator is met tien verschillende partijen in gesprek over een overname per januari. Zonder een overname zullen er "op korte termijn problemen kunnen ontstaan met de levering van verschillende kritische medicijnen in Nederland", zegt zijn woordvoerder.

De vier ton overheidssteun voor InnoGenerics is opvallend, want minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid schreef vorige week nog aan de Tweede Kamer dat hulp aan een bedrijf alleen in "zeer uitzonderlijke situaties" kan plaatsvinden en er in het geval van InnoGenerics "onvoldoende basis en rechtvaardiging is om extra steun vanuit de overheid te verlenen".

Vervangende geneesmiddelen

Dat er nu toch weer geld beschikbaar is gesteld, komt volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) omdat er is gekeken naar het "maatschappelijk belang". Het geld moet volgens een woordvoerder ook niet worden gezien als extra steun voor het bedrijf, maar steun voor de curator. "Wij steunen niet zozeer het bedrijf, maar het proces van overname". Het ministerie sluit niet uit, dat er later meer steun nodig is voor InnoGenerics.

Het ministerie bestrijdt de lezing van de curator dat er op korte termijn leveringsproblemen ontstaan als de medicijnfabriek niet wordt overgenomen. Er zouden nog "maanden" aan voorraden zijn van van de medicijnen die InnoGenerics produceert of er zijn vervangende geneesmiddelen beschikbaar.