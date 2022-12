Torny verkiest trainerschap Feyenoord Vrouwen boven WK voetbal van komende zomer

Feyenoord heeft Jessica Torny aangesteld als nieuwe trainer van het vrouwenteam. Ze komt over van de KNVB en volgt de in november ontslagen Danny Mulder op.

De 42-jarige Torny wekte sinds 2015 bij de KNVB, waar ze achtereenvolgens Oranje onder 16, onder 19 en onder 20 onder haar hoede had. Sinds de zomer van 2021 was ze assistent-bondscoach van de Oranjevrouwen.

"Jessica komt uit onze eigen opleiding en beschikt als een van de weinige Nederlandse vrouwen over het hoogste trainersdiploma - de UEFA Pro Licentie", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee.

"Daar zijn we natuurlijk trots op. Jessica is een ambitieuze trainer die beschikt over de nodige ervaring in het vrouwenvoetbal en Feyenoord heeft op zijn beurt mooie plannen. Daarom hebben we alle begrip voor haar keuze en gunnen we haar deze mooie stap."