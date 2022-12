Van Froome en Bernal naar Knaven & Knaven: ploegleider Servais stapt in familieproject

Van Froome, Thomas en Bernal naar Knaven, Knaven en Knaven. Het lijkt een grote stap en dat is het ook. Twaalf jaar lang was Servais Knaven de man in de auto achter Tourwinnaars als Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Als ploegleider van de rijkste ploeg ter wereld was Knaven - met de in 2020 overleden Nicolas Portal - de rustige strateeg in de hectiek van de grootste wielerkoersen. Vanaf komend seizoen doet Knaven een stapje terug in de wielerhiërarchie. Of eigenlijk meer dan één stapje terug. Knaven gaat namelijk aan de slag als sportief en technisch manager van de vrouwenploeg AG Insurance-Soudal-QuickStep. Een overstap vergelijkbaar met een coach van Manchester City die aan de slag gaat bij de vrouwen van ADO Den Haag. Toch is het eigenlijk ook best logisch dat Knaven deze keuze heeft gemaakt. Hij gaat namelijk aan de slag bij de wielerploeg van zijn vrouw en dochters.

Succes op succes bij Sky en Ineos Na zijn eigen succesvolle profloopbaan (met onder meer Parijs-Roubaix en een ritzege in de Tour op zijn erelijst) zat Knaven als ploegleider op de eerste rij bij de Tourzeges van Bradley Wiggins, Froome (vier keer), Thomas en Bernal. Afgelopen voorjaar kwam een persoonlijke droom in vervulling met de zege van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix, de eerste zege in de vermaarde klassieker van de Britse miljoenenploeg.

Servais Knaven, ploegleider van de Ineos-ploeg, reageert op de zege van Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix. "Kan wel zeggen dat ik net zo blij ben als toen ik zelf won." - NOS

In juli ontbrak Knaven echter na tien opeenvolgende edities achter het stuur van de ploegleiderswagen bij de Tourstart in Kopenhagen. Dat bleek een teken aan de wand, want later bleek dat de wegen van Ineos en Knaven gingen scheiden. Ambitieus project In AG Insurance-Soudal-QuickStep vindt Knaven nu dus een nieuwe uitdaging. Oud-renster Natascha den Ouden, de vrouw van Knaven, begon in 2019 met een opleidingsploeg voor beloftevolle wielrensters. Afgelopen maart werd bekend dat NXTG, zoals de ploeg sinds 2020 heette, in 2023 verder zou gaan als de vrouwentak van wielerbastion QuickStep van manager Patrick Lefevere.

Britt Knaven (rechts) rijdt op een Belgische licentie werd dit jaar derde bij de BK tijdrijden. - AFP

Met de familie Knaven aan de leiding hoopt de ploeg hoge ogen te gooien in de Women's WorldTour. De ploeg heeft al een paar fraaie namen, als Ashleigh Moolman-Pasio, Romy Kasper, Lotta Henttala (voorheen Lepistö) en Maaike Boogaard aan zich weten te binden. En natuurlijk Britt en Senne Knaven. Hun doorbraak zou het familiesprookje compleet maken.

Na zijn zege in Parijs-Roubaix van 2001 gingen we op visite bij het gezin Knaven. Servais blikt terug met zijn dochter Britt op schoot.