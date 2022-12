Vlak voor Kerst heerst er officieel een griepepidemie in Nederland

In Nederland heerst officieel een griepepidemie. Dat melden het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC op basis van meldingen bij huisartsen en de Nivel-peilstations. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep flink toe.

In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft.

Klachten lijken op corona

Volgens het RIVM is dit aantal nog niet bereikt, omdat de klachten van griep erg lijken op die van corona. Mensen doen zo eerder een zelftest in plaats van dat ze naar de huisarts gaan. Toch is de toename van het aantal patiënten met griepachtige klachten dusdanig gestegen, dat de instanties nu spreken van een griepepidemie.

Naast het griepvirus gaan in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, waaronder het coronavirus.

In de coronacrisis ging het griepvirus minder rond. Vorige winter was er wel een epidemie, maar die begon pas in maart.