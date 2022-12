Kleermaker wint op WK darts probleemloos van Chinees zonder ranking

DOMINANCE FROM THE DUTCHMAN! 🇳🇱



Martijn Kleermaker only drops two legs to Xicheng Han as the Dutchman completes a comfortable whitewash victory!



Up next 👉 Callan Rydz v Josh Rock#WCDarts | R1

📺 https://t.co/37DNuuK5Me pic.twitter.com/rSoYDs0nBO