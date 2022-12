Poetin belooft strijdkrachten alles wat ze nodig hebben in nieuwe toespraak

Poetin legde zijn nieuwe plannen voor op een eindejaarbijeenkomst van zijn hoogste defensiefunctionarissen. Volgens Poetin gebruikt de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland en moet er opgeschaald worden. Daarom zijn er geen financiële grenzen aan wat de regering het leger kan bieden, aldus Poetin. Hij drong er bij de militaire leiders op aan hun opgedane ervaring in de strijd in Syrië en Oekraïne te gebruiken.

President Poetin heeft vanmiddag in een toespraak zijn nieuwe plannen voor de oorlog met Oekraïne gedeeld. Zo zegt de Russische president dat hij alle militaire doelen wil behalen in Oekraïne, en dat hij daarvoor alles aan strijdkrachten zal geven waar ze om vragen.

Rusland gaat alle militaire doelen behalen in Oekraïne. Dat heeft president Poetin gezegd op een eindejaarbijeenkomst van zijn hoogste defensiefunctionarissen vandaag. Dit is ene fragment uit zijn toespraak. - NOS

Rusland-correspondent Iris de Graaf:

"Normaal gesproken spreekt Poetin aan het einde van het jaar het land toe met een 4 uur durende eindejaarsspeech, waarin de Russische bevolking hem vragen kan stellen. Dat gaat dit jaar niet door. Het lijkt erop dat hij niet voor het blok gezet wilde worden met allerlei vragen over de 'speciale militaire operatie', en het dus alleen hield bij een kortere speech vandaag.

En vandaag leek in eerste instantie bedoeld te zijn om de bevolking 'antwoorden te geven', dat hoopte men hier in elk geval. Want Russen vragen zich al 300 dagen af, en steeds vaker ook: 'waarom doen we dit?', 'waarom sterven zoveel Oekraïners en nu ook Russen, en vooral ook: 'wat is nou het echte doel doel van dit alles?'.

Zowel Poetin als Sjojgoe zei vandaag maar weer eens wat ze altijd zeggen, namelijk: 'Alle doelen zullen worden bereikt', Maar wat die doelen nou concreet zijn blijft opnieuw onduidelijk, en dus blijven Russen vandaag weer met veel onbegrip achter. Één ding is wel duidelijk; als het aan Poetin ligt is dit voorlopig nog niet voorbij, en zullen zowel de Oekraïense als de Russische bevolking in 2023 nog zwaardere tijden tegemoetgaan."