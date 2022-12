Beelden van beschietingen Tweede Wereldoorlog gevonden op zolder Steenbergen

Op een zolderkamer in het Brabantse Steenbergen zijn beelden gevonden van beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de beelden is onder andere te zien hoe de monumentale Sint-Gummaruskerk in 1944 wordt beschoten. Deskundigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het om een verrassende vondst gaat. Zeker omdat beelden uit de herfst van 1944 uit Brabant vrij zeldzaam zijn. Bekijk hieronder een deel van de 17 minuten durende film:

Op een zolderkamer in het Brabantse Steenbergen zijn onlangs beelden gevonden van beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de beelden is onder andere te zien hoe de monumentale Sint-Gummaruskerk in 1944 wordt beschoten. - NOS

De zoon van een fotograaf uit Steenbergen was de zolder aan het opruimen toen hij vijf doosjes met film ontdekte. Hij nam contact op met de plaatselijke heemkundekring. 'Dat kan nooit!' "Hij belde ons en zei dat zijn vader films had gemaakt waarop te zien is dat ze de kerk opblazen. Ik dacht: dat kan nooit!", zegt Robert Catsburg van Heemkundekring De Steenen Kamer. "Toen zag ik de beelden en ik vloekte! Ik schrok er zelf van. Wat een ontdekking." Op de beelden zijn Duitse soldaten te zien en de uitvaart van een mogelijke oorlogsheld. Het zou volgens deskundigen om de uitvaart van de beroemde Britse piloot Guy Gibson kunnen gaan. Hij crashte met zijn bommenwerper op 19 mei 1944 bij Steenbergen en ligt daar ook begraven. Die beelden worden nog nader onderzocht. Op de film staan daarnaast Canadese tanks, gefilmd rond de jaarwisseling van 1944. Ook kapotte huizen en het interieur van de verwoeste kerk zijn gefilmd. Duitse bezetters wilden de kerktoren in Steenbergen op maandag 30 oktober 1944 opblazen zodat de oprukkende geallieerden hem niet meer konden gebruiken als uitkijk. "Er zat 1250 kilo springstof in de klokkentoren", vertelt Catsburg. De springstof weigerde echter te ontploffen. Link "Daarna hebben ze geprobeerd met luchtdoelgeschut de toren te raken", vervolgt hij. De torenbeschieting is gefilmd vanuit het dakraam van de fotowinkel. "Het was best link wat hij deed. Daar kon je zelfs voor worden doodgeschoten." Om 18.00 uur zakte de kerktoren met een enorme dreun in elkaar. "Alle ruiten gingen er in de omgeving uit." De instorting is niet te zien op de beelden. Waarom niet, blijft gissen voor de experts. "Dat is misschien zo'n enorme klap geweest dat hij te veel schudde met de camera?" vraagt Catsburg zich af. Zeldzame pareltjes Militair researcher Johan van Doorn uit Heijningen is ook verrast door de vondst van de beelden. "Ik ben verbaasd dat dit er nog is. Ik heb deze beelden nog nooit gezien." Hij noemt de film uniek. "Dit zijn zo van die zeldzame pareltjes die ergens zijn bewaard. De beelden staan symbool voor wat je zag in de rest van Brabant toen: verwoesting", zegt Van Doorn.