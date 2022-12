Philips: 'risico's slaapapneu-apparaten klein', gebruikers kritisch

De kans dat gebruikers van de eerste generatie slaapapneu-apparaten van Philips gezondheidsschade hebben opgelopen bij gebruik van het apparaat is zeer klein. Dat stelt het medisch technologiebedrijf na onderzoek.

De slaapapneu-apparaten werden vorig jaar juni van de markt gehaald omdat deeltjes van het isolatieschuim konden loskomen. Dat zou gezondheidsrisico's kunnen opleveren. Philips zegt na eigen onderzoek dat het zeer onwaarschijnlijk is dat patiënten gezondheidsrisico's hebben opgelopen door de apparaten die nu zijn onderzocht, namelijk de DreamStation One.

Dit type beslaat 68 procent van het totaal van de teruggeroepen machines op de markt. Het gaat wereldwijd om een totaal van 5,5 miljoen apparaten die vervangen moeten worden en die deels ook in Nederland zijn verkocht. De meeste apparaten gingen naar de Amerikaanse markt. Ze zijn nog niet allemaal terug bij Philips, laat een woordvoerder weten. Van die vervangende apparaten heeft het bedrijf inmiddels 90 procent geproduceerd. Die moeten deels nog afgeleverd worden bij patiënten.

'Onafhankelijk onderzoek'

"We nemen het onderzoek serieus", zegt advocaat Mark de Hek die 700 gebruikers bijstaat. "Maar we zijn wel kritisch en sceptisch, vooral ook omdat we willen weten hoe onwaarschijnlijk de gezondheidsschade is, zoals Philips zegt. En daarvoor willen we de kale onderzoeksdata inzien. Ook moet er onafhankelijk onderzoek komen. Want zoals een van mijn cliënten zei, dit is onderzoek van Philips zelf."

Het bedrijf inspecteerde voor het onderzoek 60.000 apparaten uit de Verenigde Staten, 2500 uit Europa en 2000 uit Japan. De conclusies is volgens onderzoekers, met de kennis van nu, dat er geen verhoogd risico op bijvoorbeeld kanker is, door slijtage van het purfoam dat loskomt en in de longen belandt. Dat purschuim is bedoeld voor geluidsisolatie in het apparaat.

Philips betuigt spijt

Er is achttien maanden onderzoek gedaan. Het bedrijf betuigt spijt dat patiënten die dit type apparaat gebruiken zo lang hebben moeten wachten op de onderzoeksresultaten en daardoor lang in onzekerheid hebben gezeten.

Voor andere machines worden nog testen uitgevoerd. Het bedrijf gaat ondertussen door met het terughalen van de slaapapneu-apparaten. "Het moet 100 procent veilig zijn", zegt een woordvoerder. "Ook al is het zeer onwaarschijnlijk dat er risico's zijn, toch willen we doorgaan met de terugroepactie en blijven we testen. Dat geldt voor alle apparaten die we op de markt hebben gebracht."

De tests zijn volgens Philips gedaan door vijf onafhankelijke gecertificeerde laboratoria en getoetst en beoordeeld door twee Nederlandse hoogleraren toxicologie. De Amerikaanse toezichthouder FDA houdt een vinger aan de pols over de slaapapneu-apparaten. Philips Respironics heeft de laatste onderzoeksdata beschikbaar gesteld aan de toezichthouder. In het rapport van Philips staat dat de FDA het onderzoek bekijkt en mogelijk tot een andere conclusie kan komen.