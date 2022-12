Verwarmd fietspad niet bestand tegen strenge vorst

Een fietspad verwarmen met een buizenstelsel: het lijkt een goede oplossing tegen gladheid en valpartijen met de fiets. Tussen Poeldijk en Den Haag is ermee geëxperimenteerd, maar het systeem bleek niet bestand tegen de vorst van vorige week.

Een deel van de provinciale weg N211 tussen Den Haag en Hoek van Holland is proeftuin voor allerlei experimenten in het verkeer. Vorig jaar is onder een deel van het fietspad langs de weg een verwarmd buizenstelsel aangelegd, schrijft Omroep West.

Energie opwekken door auto's

Door wrijving van autobanden wordt energie opgewekt waarmee het water in de buizen wordt verwarmd. Vorige week tijdens de flinke vorst, kon het systeem pas echt goed getest worden.

Het wegdek blijkt niet bestand tegen de vrieskou. In het asfalt zitten inmiddels talloze gaten en bobbels. De witte verwarmingsbuizen liggen bloot.

De provincie Zuid-Holland, beheerder van het fietspad, wil het er niet bij laten zitten. "De provincie heeft aan de leverancier van het asfalt de opdracht gegeven om per direct een onderzoek te starten naar de oorzaak van het probleem", zegt woordvoerder Menno Zijlstra tegen omroep WOS. "Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt het asfalt gerepareerd of geheel vervangen."

Zonnefietspad

Het eerste verwarmde fietspad in Nederland werd in 2017 in Ede geopend. Het pad bestaat voor een deel uit zonnepanelen. Ook dit verwarmde fietspad gaf problemen: de zonnepanelen op het wegdek werden veel te glad bij neerslag. Een deel van het fietspad werd in 2020 tijdelijk afgesloten. De antislip-laag op de zonnepanelen sleet sneller dan verwacht en moest worden vervangen.