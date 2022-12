Kortere BKR-registratie in grote steden na schuldentraject

Vanaf volgend jaar zullen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht BKR-meldingen van inwoners die uit de schulden komen sneller verwijderen.

Nu staan mensen die een schuldentraject hebben afgerond nog vijf jaar geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. In de vier grote steden wordt dat straks zes maanden. De vier steden behandelen samen de helft van de totale schuldhulpverlening in Nederland.

Deze verandering is volgens de gemeenten ook een signaal dat er landelijk betere afspraken gemaakt moeten worden. Hier waren ook al gesprekken over, maar volgens BKR-directeur Peter van den Bosch wil de minister vasthouden aan de termijn van vijf jaar. Een aanpassing van de termijn is een politieke afweging, "BKR registreert alleen".

Molensteen

Gemeentes hebben nu al de bevoegdheid om inwoners uit het BKR-register te verwijderen als ze dat proportioneel vinden.

Vanaf nu wordt iedereen die zich bij de gemeente meldt handmatig uit het Register gehaald, vertelt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "Maar het zou natuurlijk effectiever zijn als BKR dit na zes maanden zelf automatisch zou doen voor iedereen."

De woordvoerder noemt de registratie "een molensteen". Bij het toekennen van leningen of hypotheken kijken banken namelijk eerst naar BKR-registraties.

Hoe lang deze gegevens nog in het register staan, zou dus gevolgen kunnen hebben bij het financieren van een koophuis of bij het afsluiten van een andere lening. Zo moet een telefoonabonnement met een toestel dat meer kost dan 250 euro worden doorgegeven aan BKR.

'Recidive zal toenemen'

BKR-directeur Van den Bosch ziet zelf wel het belang van de termijn van vijf jaar. "Als een klant bij een bank komt voor een lening of hypotheek, is de bank wettelijk verplicht om klantonderzoek te doen", benadrukt hij. "Kan een bank dat beter doen als ze alle informatie heeft of als er een deel mist?"

Daarnaast vreest de directeur dat er meer mensen terugvallen in de schulden als de registratie wordt ingekort. "We zien al dat dit gebeurt nu de registratie wordt beëindigd na vijf jaar. Als die periode nog korter wordt, hebben we veel minder zicht op deze mensen."

De woordvoerder van de gemeente Utrecht is het daar sterk mee oneens: "Als mensen hun schuldhulpverleningstraject succesvol hebben afgerond, en nog steeds nazorg krijgen, waarom zou een registratie dan nog vijf jaar aan je moeten kleven?"