Nieuw succes judoka De Wit bij prestigieus eindejaarstoernooi blijft uit

De World Masters in Jeruzalem zijn voor Frank de Wit zeer teleurstellend verlopen. De 26-jarige judoka strandde bij het prestigieuze eindejaarstoernooi, waar per categorie alleen de beste 36 judoka's van de ranking aan mee mogen doen, in de klasse tot 81 kilogram in de tweede ronde.

De verliezend finalist van vorig jaar had een makkie in de eerste ronde, omdat zijn tegenstander niet op kwam dagen. In de tweede ronde wachtte de Italiaan Esposito, tegen wie hij twee van de vier vorige ontmoetingen had gewonnen.

In de extra tijd zag de jury een waza-ari in een actie van de Italiaan ,waar De Wit het overduidelijk niet mee eens was. De score bleef echter staan.