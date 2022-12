Polling strijdt om brons bij prestigieus eindejaarstoernooi, Van Dijke en De Wit klaar

Zij strijdt in de klasse tot 70 kilogram om het brons. Sanne van Dijke werd in de kwartfinales gediskwalificeerd. Bij de mannen verloor Frank de Wit teleurstellend in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilogram. Vorig jaar was hij nog verliezend finalist.

Bij de World Masters in Jeruzalem, het prestigieuze eindejaarstoernooi waar per categorie alleen de beste 36 judoka's van de ranking aan mee mogen doen, heeft vandaag alleen Kim Polling nog kans op een medaille.

De 31-jarige Polling is pas net terug van zwangerschapsverlof, maar toonde aan weer helemaal op niveau te zijn door in de kwartfinales wereldkampioene Barbara Matic te verslaan. In de halve finales kwam ze tekort tegen de sterke Française Marie-Eve Gahie.

Hilde Jager was de derde Nederlandse in de klasse tot 70 kilogram. Zij verloor in de tweede ronde. Dat overkwam Joanne van Lieshout en Geke van den Berg ook in de klasse tot 63 kilogram.

Teleurstelling De Wit

Bij de mannen had De Wit een makkie in de eerste ronde, omdat zijn tegenstander niet op kwam dagen. In de tweede ronde wachtte de Italiaan Giovanni Esposito, tegen wie hij twee van de vier vorige ontmoetingen had gewonnen.

In de extra tijd zag de jury een waza-ari in een actie van de Italiaan, waar De Wit het overduidelijk niet mee eens was. De score bleef echter staan.