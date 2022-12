'Oud-PSV'er Locadia ontvlucht Iran na oproep Nederlandse overheid'

Voetballer Jurgen Locadia is afgelopen zondag in alle haast uit Iran naar Nederland vertrokken. Volgens televisiestation Iran International zou de aanvaller van Persepolis zich niet meer veilig voelen in het land.

De club van de 29-jarige oud-speler van onder meer PSV, Hoffenheim en Brighton & Hove Albion FC meldde eerst dat Locadia het land vanwege gezondheidsproblemen van zijn vrouw had verlaten, maar volgens Iran International maakte de voetballer zich zorgen over zijn veiligheid en die van zijn naaste omgeving nadat de Nederlandse overheid landgenoten had opgeroepen om Iran zo snel mogelijk te verlaten.

In Iran heerst er al ruim drie maanden enorme onrust vanwege grootschalige protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij was door de Iraanse politie opgepakt, omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen

Op andere gedachten brengen

De teammanagers van de club uit Teheran probeerden Locadia op andere gedachten te brengen en hem in Iran te houden, maar dat was voor de voetballer juist een extra signaal om het land zo snel mogelijk te verlaten, zo schrijft Iran International.

Locadia voetbalt sinds augustus bij Persepolis, een van de populairste clubs van Iran. Hij was in negen competitieduels zes keer trefzeker.

