Winterspelen in gevaar door klimaatverandering? 'Steeds minder geschikte gebieden'

Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor de wintersport en voor toekomstige Olympische Winterspelen.

"Tegen 2050 zal vijftig tot zestig procent van de oorspronkelijke wintersportgebieden in Europa, die sneeuwzeker zijn en geschikt voor de Winterspelen, niet meer bestaan", aldus Bach tegenover het Duitse persbureau DPA. De IOC-baas spreekt van een alarmerende situatie.

Volgens Bach zal er in deze regio's met deze wetenschap ook niet meer worden geïnvesteerd in sneeuw- en ijssporten, maar eerder in andere inkomstenbronnen als wandelen en mountainbiken. Daardoor zal het aantal plekken waar wereldkampioenschappen of Winterspelen kunnen worden georganiseerd, drastisch afnemen, vreest Bach.

Meer energie, kortere winters

Die zorgen worden gedeeld door klimaatwetenschapper Marc Olefs: "Hoe sneller de opwarming van het klimaat gaat, hoe meer energie en water er in de toekomst nodig is om wedstrijden mogelijk te maken. Want met hogere temperaturen heb je meer kunstsneeuw nodig. Het is de vraag in hoeverre men daartoe nog bereid is", zegt hij tegen de NOS.