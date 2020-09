'Notorious RBG': een rechter met een rocksterstatus

Maar weinig rechters zullen de sterrenstatus kennen die Ruth Bader Ginsburg had in de VS. 'RBG' was het onderwerp van een speelfilm en een kinderboek, haar gezicht staat op T-shirts en haar uitspraken kwamen voorbij in talloze memes op internet. Op haar dood wordt gereageerd alsof een rockster is overleden: Hollywoodsterren twitteren hun condoleances en bij het Hooggerechtshof verzamelen zich mensen om kaarsjes te branden en bloemen te leggen.

Ginsburg was met haar 27 jaar als rechter bij het Hooggerechtshof niet alleen een van de langstzittende leden, in de VS gold zij ook als progressief en feministisch boegbeeld. Haar fragiele en bescheiden gestalte van 1,55 m contrasteerde scherp met de gretige juridische geest en uitgesproken meningen van de rechter.

Presidentskandidaat Joe Biden en president Trump reageerden eerder op het overlijden van Ginsburg. Trump noemde haar een 'geweldige vrouw' en volgens Biden stond ze voor ze de hoogste Amerikaanse idealen: