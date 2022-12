Vanavond op tv: Zelensky naar Washington • Wie krijgt de P.C. Hooft-prijs?

Zelensky naar Washington

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten waar hij een ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Daarna is er een persconferentie gevolgd door een toespraak van Zelensky in het Congres.

Het bezoek valt samen met de aankondiging van een nieuw defensiehulppakket aan Oekraïne, inclusief Patriot-raketsystemen. Het Congres werd het ook eens over een nieuwe begroting, waarin ruim 40 miljard euro steun aan Oekraïne is opgenomen, bijna hetzelfde bedrag dat de Amerikanen tot nu toe uitgaven in tien maanden oorlog. Te gast is Peter Wijninga, oud-luchtmachtofficier en nu militair expert bij het Haagse Center for Strategic Studies.