Actieplan zet in op flexibel gebruik stroomnet

Het stroomnet moet zo snel mogelijk worden uitgebreid en en de ruimte moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Dat is de kern van een 'actieprogramma' dat minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft gepresenteerd. Samen met regionale overheden, netbeheerders, de Autoriteit Consument en Markt en marktpartijen wil hij voorkomen dat het net verder vastloopt.

Een van de onderdelen van het plan is dat ruimte op het net flexibel wordt ingezet en dat het net minder wordt gebruikt op piekmomenten. Daarom moet het 'mijden van de spits' voordeliger worden.

Een fabriek zou bijvoorbeeld harder kunnen draaien op momenten dat windparken op zee veel goedkope elektriciteit produceren. Omdat voor veel bedrijven flexibel gebruik nieuw en complex is, moeten ze worden geholpen door energieproducenten, brancheverenigingen, netbeheerders en overheden.

Lokale netwerken

Verder gaan provincies en gemeenten aan de slag met lokale netwerken waarin opwekking, warmte, opslag en verbruik op elkaar worden afgestemd. Door energie lokaal te gebruiken moet het landelijke stroomnet minder worden belast.

Netbeheerders investeren nu bijna 4 miljard euro per jaar in het elektriciteitsnet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019. Volgens de minister voor Klimaat en Energie heeft de praktijk laten zien dat de tijd die het kost om het stroomnet uit te breiden met jaren kan worden verminderd als netbeheerders, overheden en marktpartijen hun plannen beter op elkaar afstemmen en procedures sneller gaan.

Jetten noemt het oplossen en voorkomen van problemen met het volle stroomnet van groot belang om de economie in hoog tempo te kunnen blijven verduurzamen.