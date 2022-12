Van Gerwen klaar om topjaar te bekronen bij WK: 'Vertrouwen en perspectief'

Zelf weet hij het niet precies meer. Heeft hij nou zestien of zeventien WK's gespeeld in zijn carrière? Wat Michael van Gerwen uiteraard wel zeker weet, is dat hij drie keer het grootste dartstoernooi ter wereld heeft gewonnen. In 2014, 2017 en 2019 was hij de beste in Alexandra Palace. Van Gerwen is met een flinke bak zelfvertrouwen naar Londen gegaan. Daar begint vandaag voor hem het WK. "Ik heb een fantastisch seizoen gedraaid tot zover. Je wil natuurlijk het WK lekker ingaan en daar heb ik alles voor gedaan", aldus de Brabander tegen de NOS. Van Gerwen won dit jaar de prestigieuze Premier League, de World Matchplay, de World Grand Prix en de Players Championship Finals. Stuk voor stuk grote toernooien waar de gehele wereldtop aanwezig was.

"Dat geeft vertrouwen, heel veel voldoening en biedt perspectief. Dan wil je doorstomen en dat moet eruit komen bij dit WK, zo simpel is het", aldus Van Gerwen. Maar is het wel zo simpel? Zijn laatste wereldtitel dateert alweer van vier jaar geleden, toen hij in 2019 op Nieuwjaarsdag Michael Smith met 7-3 klopte in de finale. Het jaar erop verloor hij in de eindstrijd van Peter Wright, in 2021 ging hij in de kwartfinales hard onderuit tegen Dave Chisnall (5-0) en aan het eind van vorig jaar moest hij zich na één gewonnen partij terugtrekken wegens een coronabesmetting.

Van Gerwen: 'Ik was wél eerlijk' Vlak voor het WK haalde Michael van Gerwen nog even uit naar wat dartcollega's, zonder daarbij namen te noemen. In gesprek met de Britse krant The Mirror betichtte de Brabander enkele darters ervan dat zij vorig jaar de boel bedonderd zouden hebben. "Er waren toen weinig eerlijke mensen, maar ik was dat wel." Van Gerwen trok zich vorig jaar terug uit het toernooi na een positieve coronatest. "Als je mij nu zou vragen wat ik anders had gedaan, had ik nooit verteld dat ik positief was, net als de rest."

WK-succes is dus alweer een tijdje geleden voor Van Gerwen en ook op andere toernooien ging het een tijdje wat minder. Tot dit jaar dus. Volgens Van Gerwen komt dat door meerdere factoren. Polsoperatie Zo wisselde hij van pijlenfabrikant en kon hij zich maar moeilijk opladen voor de toernooien zonder publiek die tijdens de coronaperiode werden gehouden. Afgelopen zomer moest hij bovendien een operatie aan zijn pols ondergaan. "Ik kon niet aan alles iets doen, maar het gaat nu stukken beter." De 33-jarige Van Gerwen is nog niet waar hij wil zijn. "Ik ben er zeker nog niet. Het gaat er niet om dat je een goed jaar hebt; je moet altijd goed zijn. Je wil constant zijn en dat ook volgend jaar weer een goed jaar wordt."

"Het WK, daar wil ik fantastisch presteren, maar uiteindelijk moet ik een aantal van dit soort jaren achter elkaar draaien om te zijn waar ik wil zijn. Dat heeft tijd nodig en die tijd gun ik mezelf ook. Ik wil dingen niet overhaasten en voor alles de tijd nemen." De jacht naar zijn vierde titel begint vanavond met een partij in de tweede ronde tegen de Welshman Lewy Williams. In de eerste ronde was de nummer drie van de wereld vrij.