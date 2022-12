Geen antidiscriminatiebeleid in meeste gemeenten, 'om je kapot te schamen'

Meer dan de helft van de gemeenten heeft nog steeds geen beleid tegen racisme en discriminatie. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh. De afgelopen vijf jaar is het aantal gemeenten met een racismebeleid nauwelijks gestegen.

Het aantal gemeenten met zo'n beleid ging van 33 naar 35 procent, blijkt uit de Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022 van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en kennisinstituut Movisie, die is ingezien door Nu.nl.

"Dit is om je kapot te schamen. Twee derde van de gemeenten weigert dus eigenlijk om beleid te ontwikkelen. Dat is diep treurig", zegt Baldewsingh in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens de antiracismecoördinator voelen veel gemeenten niet de urgentie om iets tegen racisme te doen. "Ik heb contact gehad met meerdere burgemeesters. Een burgemeester zei dat hij meer meldingen kreeg over integriteit dan over discriminatie. Maar dat is natuurlijk niet zo gek als je helemaal geen discriminatiebeleid hebt."

'Gebruikt voor stoeptegels'

Gemeenten moeten wettelijk wel iets tegen discriminatie doen, maar het is niet verplicht om apart beleid tegen racisme en discriminatie te hebben.

In veel gemeenten zijn wel antidiscriminatiebureaus, maar die krijgen niet altijd geld van gemeenten. "Het geld dat gemeenten krijgen om iets tegen racisme te doen, is niet geoormerkt. Dus dat wordt gebruikt voor de aanpak van stoeptegels en lantaarnpalen", zegt Baldewsingh.

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme roept gemeenten op om nu snel met beleid te komen. "Gemeenten staan als overheid heel dicht bij de mensen en moeten niet wegkijken. We weten waartoe dat geleid heeft. Racisme en discriminatie is een puist die groeit, het raakt de sociale veiligheid van samenlevingen."