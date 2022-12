Wekdienst 21/12: Kamerdebat mondkapjesdeal • Wie zijn de sporters van het jaar?

Goedemorgen! Het is vandaag de kortste dag van het jaar. De Tweede Kamer behandelt de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en vanavond is het NOS | NOC*NSF Sportgala. Eerst het weer. De dag begint droog met lokaal mist, maar er is ook ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt de bewolking weer dikker en volgt er vanuit het westen buiige regen bij 9 of 10 graden. De komende dagen blijft het zacht en wisselvallig, vooral vrijdag kan het flink doorregenen.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Tweede Kamer debatteert voor het eerst inhoudelijk over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en zijn compagnons. Het onderzoek naar de deal is in september afgerond.

De parlementaire commissie in de VS die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de Capitoolbestorming, komt met een eindrapport. Maandag concludeerde die commissie al dat toenmalig president Trump moet worden vervolgd voor zijn rol in de bestorming.

Vanavond is het NOS | NOC*NSF Sportgala, waar de sporters van het jaar in het zonnetje worden gezet. Je kunt vanaf 20.30 uur live meekijken bij de NOS, online en op NPO 1.

En het is de eerste dag van de winter, én de kortste dag van het jaar. Vanaf morgen gaat de zon telkens weer een beetje later onder en komt hij wat vroeger op.

Wat heb je gemist? De Oekraïense president Zelensky reist mogelijk vandaag af naar de Verenigde Staten, melden meerdere Amerikaanse media. Het zou zijn eerste buitenlandreis zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse nieuwssite Punchbowl berichtte als eerste over het bezoek van Zelensky. Volgens de site is het de bedoeling dat de Oekraïense president in Washington een gezamenlijke vergadering bijwoont van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Volgens CNN staat ook een ontmoeting met president Biden op het programma. Ander nieuws uit de nacht: Dode en drie gewonden bij schietincident in Brunssum: In Brunssum is bij een schietincident iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Het incident gebeurde rond 22.15 uur in een huis in de Limburgse plaats. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis; het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn.

Elon Musk kondigt vertrek als topman Twitter aan: Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman van Twitter zodra hij een opvolger heeft gevonden "die gek genoeg is om deze baan aan te nemen". Zijn aankondiging komt twee dagen nadat hij twitteraars in een niet-representatieve online peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek. Musk blijft als eigenaar van het techbedrijf wel het laatste woord houden.

Belastingaangiften oud-president Trump worden openbaar gemaakt: Delen van de belastingaangiften van de Amerikaanse oud-president Trump worden openbaar toegankelijk. Een commissie van het Huis van het Afgevaardigden heeft daarmee ingestemd. Het gaat om de aangiften van 2015 tot en met 2020. De stemming markeert het voorlopige einde van een slepende juridische strijd. Trump probeerde de openbaarmaking van zijn belastingaangiften, gebruikelijk voor presidenten van de Verenigde Staten, jarenlang tegen te houden.

En dan nog even dit: Het Marokkaanse voetbalteam is gisteravond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat onthaald door tienduizenden uitzinnige fans. Marokko bereikte op het WK voetbal in Qatar de halve finale, niet eerder kwam een Afrikaans en Arabisch land zo ver. "Ze hebben ons en de Arabische wereld trots gemaakt", zegt een supporter. "En de rest van de wereld."

