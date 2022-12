Spanjaarden staan (graag) drie uur in de rij voor een lot voor 'De Dikke'

0,00001 procent. Zo klein is de kans om de hoofdprijs te winnen. Toch gaan er in Spanje dezer dagen 172 miljoen loten over de toonbank. Want niet meedoen aan 'De Dikke' is geen optie. Ofwel omdat je collega's wel meedoen en misschien winnen, ofwel omdat je wil proberen uit de geldzorgen te komen.

Het loterijkantoor van Doña Manolita - een Madrileense lotenverkoopster van begin vorige eeuw - opent al om negen uur in de ochtend. Dan staat er al een rij mensen ongeduldig voor de deur. Die rij gaat de hoek om en het duurt zeker een uur voordat de laatste aan de beurt is. In de loop van de dag wordt het alleen maar drukker. Dan loopt de wachttijd op tot drie uur.

De hoofdprijs is bij lange na niet de grootste die je in een loterij kunt winnen. Wie een compleet lot met het winnende getal heeft, wint vier miljoen euro. Maar bijna niemand heeft dat en de meesten kiezen voor een tiende lot, van 20 euro. Daarmee is vier ton te winnen. Tel daarbij op dat er 180 series zijn van ieder nummer. Anders gezegd: de hoofdprijs gaat er in 180 keer uit.

Het zijn genoeg redenen voor Antonio (42) om een paar decimos (tiende loten) te kopen. "Het gaat best snel", zegt hij. Waarom hij er staat? "Voor het geluk natuurlijk", grijnst Antonio. "Als ik win gaat het allemaal naar mijn land, naar de Dominicaanse Republiek. Ik koop een boot en vaar meteen naar huis."

Spanjaarden staan met liefde uren voor 'El Gordo' in de rij: