Elon Musk kondigt vertrek als topman Twitter aan

Elon Musk zegt dat hij opstapt als topman van Twitter zodra hij een opvolger heeft gevonden. Zijn aankondiging komt twee dagen nadat hij twitteraars in een niet-representatieve online peiling had gevraagd om te stemmen over zijn leiderschap. Een meerderheid stemde voor zijn vertrek.

Op Twitter meldt Musk nu dat hij zijn werk als directeur neerlegt zodra hij iemand heeft gevonden "die gek genoeg is om deze baan aan te nemen". Daarna zal hij naar eigen zeggen alleen nog de software- en serverteams leiden. Overigens zal hij als eigenaar van het techbedrijf wel het laatste woord blijven houden.

Musk, die ook eigenaar is van elektrische autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, staat sinds oktober aan het roer van Twitter. Hij legde 44 miljard dollar neer voor het bedrijf.

Veranderingen

Daarna voerde de miljardair in korte tijd veel veranderingen door, die tot veel beroering leidden. Zo kondigde Twitter afgelopen weekend aan dat het verboden werd om in tweets te linken naar andere sociale media, een maatregel die kort daarop weer werd ingetrokken.

Eerder was al discussie over het zogeheten blauwe vinkje, waar Musk accounts voor wil laten betalen. Verder heeft hij het account van de Amerikaanse oud-president Trump gedeblokkeerd, die van Twitter was verbannen omdat hij in zijn tweets niet genoeg afstand had genomen van de Capitoolbestormers. Ook daartoe besloot Musk na een niet-representatieve online peiling.

Ontslagronde

Behalve op het platform zelf is ook veel veranderd in de bedrijfsvoering van Twitter. Zo ontsloeg Musk ruim een week na zijn aantreden ongeveer de helft van het personeel, zo'n 7500 medewerkers. Tientallen van hen werden kort daarna weer teruggevraagd.