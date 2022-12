Belastingaangiften oud-president Trump worden openbaar gemaakt

Delen van de belastingaangiften van de Amerikaanse oud-president Trump worden openbaar toegankelijk. Een commissie van het Huis van het Afgevaardigden heeft daarmee ingestemd. Het gaat om de aangiften van 2015 tot en met 2020.

De stemming markeert het voorlopige einde van een slepende juridische strijd. Trump probeerde de openbaarmaking van zijn belastingaangiften, gebruikelijk voor presidenten van de Verenigde Staten, jarenlang tegen te houden.

Vorige maand oordeelde het Hooggerechtshof al dat het ministerie van Financiën Trumps aangiften moest overhandigen aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden. De door Democraten geleide commissie wilde onder meer weten of er tijdens het presidentschap van Trump sprake was van belangenverstrengeling en hoe zijn zakenimperium eruitzag.

De commissie heeft nu dus bepaald dat de aangiften ook voor het brede publiek moeten worden vrijgegeven. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk, mogelijk ergens de komende dagen.

'Verschrikkelijk precedent'

De commissie had haast met de stemming, want vanaf januari zijn de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden in de meerderheid en dat heeft gevolgen voor het mandaat van de commissie. Nu stemden alle 24 Democratische commissieleden voor openbaarmaking van de aangiften, alle Republikeinse leden waren tegen.

Trump noemde de openbaarmaking van zijn aangiften vorige maand "ongekend". Volgens hem schept het een "verschrikkelijk precedent voor toekomstige presidenten".

Inkomstenbelasting

Om de belastingaangiftes van Trump was de afgelopen jaren veel te doen. Hij was de eerste president in decennia die weigerde zijn financiën vrijwillig openbaar te maken, omdat hij niet wilde dat er details over zijn bezittingen en zakelijke activiteiten bekend werden.

In 2020 onthulde The New York Times dat Trump tijdens een deel van zijn presidentschap nauwelijks inkomstenbelasting had betaald en dat hij in veel andere jaren helemaal geen belasting had afgedragen. Een jaar daarvoor was de commissie van het Huis van Afgevaardigden al begonnen met pogingen om inzage te krijgen in Trumps belastingaangiften.

Andere onderzoeken

Behalve deze zaak loopt er ook een civiele zaak over mogelijke belastingfraude tegen de oud-president en enkele van zijn familieleden. Zij zouden tussen 2011 en 2021 de waarde van hun bezittingen hebben overdreven om zo belastingvoordelen te krijgen.

Ook het bedrijf van Trump ligt onder een vergrootglas. Begin deze maand oordeelde een jury dat de Trump Organization zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude door leidinggevenden te helpen de belasting te ontwijken. Trump zelf stond overigens niet terecht in dit strafrechtelijke onderzoek.