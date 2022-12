Duits vrachtschip ramt brug over Prinses Margrietkanaal

Een brug over het Prinses Margrietkanaal bij de grens tussen Friesland en Groningen is zwaar beschadigd geraakt doordat een Duits vrachtschip er tegenaan is gevaren. De brug is voorlopig niet te gebruiken.

De aanvaring gebeurde iets voor 20.30 uur ter hoogte van het Friese dorp Stroobos. Niemand raakte gewond. "Maar de schrik zit er goed in bij de bemanning en het bedieningspersoneel", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen RTV Noord.

Behalve de brug heeft ook de stuurhut van het binnenvaartschip flinke schade opgelopen. Het vaartuig ligt inmiddels veilig afgemeerd op enkele honderden meters van de brug.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Lokale media, onder meer de Leeuwarder Courant, zeggen dat het mistig was op het moment van de aanvaring. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.