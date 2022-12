In Brunssum is bij een schietincident een persoon om het leven gekomen, meldt de politie. Drie anderen raakten gewond. Het incident gebeurde rond 22.15 uur in een woning in de Limburgse plaats.

De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen voor het incident. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt.

De politie zegt te onderzoeken wat er precies is gebeurd en later met meer informatie te komen.