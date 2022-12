President Zelensky onderweg naar Washington voor bliksembezoek

De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar de Verenigde Staten. Dat hebben Zelensky en het Witte Huis bevestigd nadat eerder Amerikaanse media het bezoek hadden aangekondigd.

Als eerste staat een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis gepland. Daarna is er een persconferentie gevolgd door een toespraak van Zelensky in het Congres.

"En dan zal Zelensky, na slechts een paar uur op de grond, terugkeren naar zijn volk in Oekraïne", meldt het Witte Huis.

Het bezoek van Zelensky valt ook samen met de aankondiging door president Biden van een nieuw defensiehulppakket aan Oekraïne, inclusief Patriot-raketsystemen. Het nieuwe pakket heeft een waarde 2 miljard dollar.

De Oekraïense troepen krijgen training van de VS in het bedienen van het Patriot-systeem. Dat gebeurt niet in de VS en niet in Oekraïne, maar in een niet nader aangeduid "derde land". "Dit zal enige tijd duren, maar Oekraïense troepen zullen die training meenemen naar hun land", aldus het Witte Huis.

Gisteren kondigde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, al aan dat er vandaag een gezamenlijke Congresbijeenkomst zou zijn. In een brief aan de leden schreef ze dat in die vergadering "een heel speciale focus op democratie" zal liggen.

Videoverbinding

De oorlog in Oekraïne begon op 24 februari, toen Russische troepen het land binnenvielen. Sindsdien heeft Zelensky Oekraïne niet meer verlaten. Hij heeft wel meerdere parlementen en andere organisaties toegesproken, ook het Amerikaanse Congres, maar dat gebeurde altijd via een videoverbinding.

Gisteren bracht Zelensky nog een bezoek aan de Oost-Oekraïense stad Bachmoet, op enkele honderden kilometers van de hoofdstad Kiev. In Bachmoet wordt de laatste weken hevig gevochten. Rusland probeert de stad sinds de zomer in handen te krijgen, maar stuit er op fel verzet van het Oekraïense leger.