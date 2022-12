Amerikaanse media: president Zelensky bezoekt Washington

De Oekraïense president Zelensky reist mogelijk woensdag af naar de Verenigde Staten, melden meerdere Amerikaanse media. Het zou zijn eerste buitenlandreis zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

De Amerikaanse nieuwssite Punchbowl berichtte als eerste over het bezoek van Zelensky. Volgens de site is de bedoeling dat de Oekraïense president in Washington een gezamenlijke vergadering bijwoont van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Toonaangevende Amerikaanse media en persbureaus als CNN en AP bevestigen het nieuws op basis van bronnen. Die benadrukken dat het bezoek nog niet definitief vaststaat en ieder moment kan worden afgeblazen, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen.

'Focus op democratie'

Volgens CNN staat ook een ontmoeting tussen Zelensky en president Biden op het programma. Zij zouden elkaar, onder voorbehoud, ontmoeten in het Witte Huis.

De Amerikaanse autoriteiten willen niet reageren op de berichten over Zelensky. Dinsdag kondigde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, al wel een gezamenlijke Congresbijeenkomst aan voor de volgende dag. In een brief aan de leden zou ze hebben geschreven dat in die vergadering "een heel speciale focus op democratie" zal liggen, meldt onder meer CNN.

Videoverbinding

De oorlog in Oekraïne begon op 24 februari, toen Russische troepen het land binnenvielen. Sindsdien heeft Zelensky Oekraïne niet meer verlaten. Hij heeft wel meerdere parlementen en andere organisaties toegesproken, ook het Amerikaanse Congres, maar dat gebeurde altijd via een videoverbinding.

Dinsdag bracht Zelensky nog een bezoek aan de Oost-Oekraïense stad Bachmoet, op enkele honderden kilometers van de hoofdstad Kiev. In Bachmoet wordt de laatste weken hevig gevochten. Rusland probeert de stad sinds de zomer in handen te krijgen, maar stuit er op felle weerstand van het Oekraïense leger.