Nederlands talent Hoever (18) voor bijna elf miljoen van Liverpool naar Wolves

Ki-Jana Hoever maakt in de Premier League de overstap van Liverpool naar Wolverhampton Wanderers, dat zo'n tien miljoen pond (omgerekend bijna elf miljoen euro) betaalt voor de 18-jarige Nederlander.

De verdediger heeft een contract voor vijf seizoenen ondertekend bij de Wolves, de club die vorig jaar knap als zevende eindigde in de Engelse competitie. Hoever volgt er de naar Tottenham Hotspur vertrokken Matt Doherty op.

Hij vertrok in de zomer van 2018 van de jeugdopleiding van Ajax naar die van Liverpool, maakte - tegen de Wolves nota bene - op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste in de FA Cup en maakte de eerste landstitel van Liverpool in dertig jaar mee, maar van een debuut in de Premier League kwam het niet.

8 januari 2019: de 16-jarige Hoever debuteert voor Liverpool in de FA Cup: