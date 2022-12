Van Gaal laat van zich horen: 'Ben met pensioen, maar als Portugal belt luister ik'

Voor het eerst sinds de WK-uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Argentinië heeft Louis van Gaal van zich laten horen. Hij belde in bij 3FM Serious Request, gaf 1.000 euro aan het goede doel en ging ook nog even in op een eventuele nieuwe baan als coach.

Portugal is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Kort na het WK werd er afscheid genomen van de gelouterde Fernando Santos, die Cristiano Ronaldo en co vanaf 2014 onder zijn hoede had. Portugal verloor in de kwartfinales van het WK van Marokko (1-0).

Stoppen, of nog één avontuur?

Ziet Van Gaal, die in Portugal woont, het zitten om Santos op te volgen? Die vraag kreeg hij twee keer gesteld. "Ik ben weer met pensioen. Maar als ze bellen, dan luister ik", aldus Van Gaal.