Onderzoek: artsen die sneller typen, hebben niet minder last van administratie

Denk je aan een arts in een ziekenhuis, dan denk je vast niet meteen aan typen op een toetsenbord. Toch besteden ziekenhuismedewerkers een groot deel van hun tijd aan administratieve taken, waar dus veel typewerk bij komt kijken. Uit onderzoek van het Amsterdam UMC blijkt dat artsen die sneller typen, niet per se positiever staan tegenover die administratie.

Het onderzoek van de Amsterdamse wetenschappers is gepubliceerd in het prestigieuze medische blad British Medical Journal. In de kersteditie publiceert het blad elk jaar een onderzoek over een luchtig onderwerp. Een onderzoek met een knipoog.

Onderzoeker Alex Schuurman van het Amsterdam UMC vertelt in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat hij en zijn collega's hoopten het Britse tijdschrift te halen met hun onderzoek. Ondanks het luchtige onderwerp, had de studie een serieuze ondertoon, aldus de onderzoeker.

Schuurman vertelt dat hij, toen hij als coassistent voor het eerst meeliep in een ziekenhuis, merkte hoeveel administratie erbij komt kijken. "Dat verwacht je niet als je dokter wilt worden." Hij zag dat er nauwelijks onderzoek was gedaan naar de relatie tussen typesnelheid en de werkervaringen van medisch personeel en besloot er met zijn collega's in te duiken.

Meer dan 2500 medewerkers van het Amsterdam UMC namen eerder dit jaar deel aan het onderzoek. Zij moesten in 60 seconden een tekst over de Kerstman overtypen. De onderzoekers analyseerden vervolgens het aantal getypte woorden per minuut in relatie tot de nauwkeurigheid van de tekst.

Grote leeftijdsverschillen

Niet geheel onverwacht bleken de verschillen in typesnelheid tussen mensen in verschillende leeftijdscategorieën groot. "Hoe ouder je bent, hoe langzamer je typt", aldus Schuurman. "Mensen onder de 30 jaar typen bijna twee keer zo snel als mensen boven de 60 jaar."

Ook werd gekeken naar de verschillen in typesnelheid tussen medische specialisaties. Internisten - specialisten die zich bezighouden met de inwendige organen - zijn snelle typers, net als neurologen. Microbiologen kwamen als langzaamste uit de test.

Hoewel deze laatste groep trager werkt op een toetsenbord, ervaren microbiologen de administratieve taken als minder belastend dan de snellere typers. Uit het onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor andere afdelingen die, net als de microbiologie, niet veel met patiënten in contact staan. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met de werkdruk die patiëntencontact met zich meebrengt.

Administratieve werkdruk krijgt onvoldoende

Al met al staan werknemers van het Amsterdam UMC negatief tegenover de administratieve werkdruk. "Veel artsen en verpleegkundigen zeggen 3 tot 5 uur per dag bezig te zijn met administratie", schetst Schuurman. De administratielast krijgt gemiddeld dan ook een ruime onvoldoende. "Uit onze studie blijkt dat sneller typen daar niet de oplossing voor is. Er moet dus wat anders gebeuren."