Twaalf jaar cel voor Amerikaanse oud-agent die onschuldige zwarte vrouw doodschoot

Een voormalige politieagent uit de Amerikaanse staat Texas moet twaalf jaar de gevangenis in voor het doodschieten van de 28-jarige Atatiana Jefferson. De zwarte vrouw werd in 2019 in haar eigen huis om het leven gebracht.

De oud-agent hing een celstraf van maximaal twintig jaar boven het hoofd, maar een jury had in de rechtbank ook de mogelijkheid om hem te veroordelen tot alleen een proeftijd. Dat de agent veroordeeld is tot een lange gevangenisstraf is een zeldzaamheid; weinig Amerikaanse agenten zijn veroordeeld voor het doodschieten van iemand die een wapen bij zich droeg.

De witte politieagent kwam destijds af op een melding van een buurman van Jefferson. Die belde de politie omdat de voordeur van haar huis openstond. Jefferson was binnen met haar 8-jarige neefje videospelletjes aan het spelen. De deur van haar woning had ze uren daarvoor opengezet om het huis door te luchten nadat haar neefje hamburgers had laten aanbranden.

De agent en zijn collega liepen door de achtertuin van Jefferson. Toen zij ging kijken waar de vreemde geluiden in haar tuin vandaan kwamen, riep de agent dat ze haar handen omhoog moest doen. Vrijwel meteen daarna schoot hij haar dood.

Pistool op de vloer

In de rechtszaak tegen de politieagent was de vraag of hij had gezien dat Jefferson een wapen had cruciaal. Hij claimde dat de vrouw een pistool op hem richtte, maar gaf ook toe dat hij pas iets over een wapen zei tegen zijn collega toen ze binnen het pistool op de vloer zagen liggen. Uit camerabeelden bleek daarnaast dat de agenten zichzelf niet bekend hadden gemaakt toen ze de achtertuin van Jefferson binnengingen.

Verschillende Amerikaanse beroemdheden vroegen de afgelopen jaren aandacht voor het lot van de vrouw, onder wie predikant Jesse Jackson en CNN-commentator Van Jones.