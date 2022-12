Jimmy Hendriks zonder te swingen door bij WK darts, voedselvergiftiging 'Barney'

Het is de Nederlandse darter Jimmy Hendriks gelukt om de eerste ronde van het WK darts in Londen te overleven. De nummer 121 van de wereld was in een weinig swingend optreden Jamie Hughes, 51ste van de wereld, de baas: 3-1

Later op de avond komt Raymond van Barneveld in actie, in de tweede ronde tegen Ryan Meikle. De Nederlandse dartlegende liep vandaag een voedselvergiftiging op, maar hoopt fit genoeg te zijn om een goed resultaat neer te zetten.

"Tot gisteren was het prima, maar ik heb wat verkeerds gegeten. Ik heb de hele dag op de hotelkamer continu op het toilet gezeten", vertelde 'Barney' bij Viaplay. "Ik ben niet 100 procent fit, ben volgestopt met pillen en drankjes en ben ook vrij snel moe. Het moet dan maar op wilskracht."

Debuut voor Hendriks

De 28-jarige Hendriks maakte zijn debuut op een WK van de PDC. Bij de andere dartsbond, het opgeheven BDO, schopte hij het in 2013 al wel een keer tot de tweede ronde.

De debutant begon uitstekend tegen Hughes en kwam 2-0 voor in legs, maar gaf de eerste set toch nog weg. In een partij, waarin weinig muziek zat en waarin beide spelers veel moeite hadden dubbels te maken, bleek Hendriks uiteindelijk een maatje te groot voor Hughes.