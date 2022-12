Alle edities van verzetskrant uit Zutphen online te bekijken

Alle edities van de Zutphense verzetskrant Frontloupe zijn binnenkort online in te zien. Het blad hield zo'n 200 inwoners van Zutphen tijdens de Tweede Wereldoorlog op de hoogte van het wel en wee in de wereld.

Frontloupe was in Zutphen het bekendste illegale krantje, schrijft Omroep Gelderland. Het blad verscheen vanaf 23 juni 1944 tot aan de bevrijding. Een paar bladzijden waren het maar, die bijna dagelijks stiekem werden verspreid door twee vrouwelijke koeriers.

'Bijzondere collectie'

Volgens wethouder Sjoerd Wannet is het vooral bijzonder dat alle edities bewaard zijn gebleven. "Van veel verzetskranten zijn alleen wat snippers overgebleven, maar geen hele collectie."

Hij hoopt dat inwoners van Zutphen de kranten gaan bekijken: "Het is ook echt een oproep aan iedereen: neem er kennis van. Als dit voor een impuls zorgt in het doorvertellen van de verhalen van toen, zou dat mooi zijn."

De kranten waren jarenlang fysiek te bewonderen in het Achterhoeks Museum 1940-1945, totdat het museum in 2015 sloot. De digitale versies zijn vanaf begin volgend jaar te bekijken via het Erfgoedcentrum Zutphen.