Gelderland verbiedt windparken op en rond Veluwe vanwege kwetsbare roofvogel

Op en direct rond de Veluwe mogen de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Die maatregel neemt de provincie Gelderland om te voorkomen dat de kwetsbare wespendief, een roofvogel die lijkt op de buizerd, in aanvaring komt met de wieken van een windmolen.

Ook in een zone van 1 tot 8 kilometer buiten het natuurgebied mag er de komende jaren minder gebouwd worden. Daar mogen een tot maximaal twee windparken komen, schrijft de provincie. En dat raakt de plannen van verschillende Gelderse gemeenten en drie andere provincies. Gelderland overlegt met Utrecht, Overijssel en Flevoland over de consequenties.

Volgens Omroep Gelderland is het streven dat er in de zomer honderd broedparen op de Veluwe zijn. Dat aantal wordt al jaren niet gehaald. Afgelopen zomer zouden er zes broedparen te weinig zijn geteld.

Eerder probeerde de provincie het probleem op te lossen door af te spreken dat windmolens in de zomer overdag stil moeten staan, maar dat bleek financieel niet haalbaar omdat bestaande windparken gecompenseerd moesten worden.

Kwetsbare vogelsoort

De wespendief is een kwetsbare vogelsoort die beschermd moet worden. Als de soort zou verdwijnen heeft dat gevolgen voor de rest van de biodiversiteit op de Veluwe. De provincie heeft de wettelijke taak om de soort in stand te houden.

"We zitten niet alleen met een klimaatcrisis, maar ook met een biodiversiteitscrisis. Het is een heel pijnlijk dilemma, maar het betekent dat we nu een aantal windmolens moeten loslaten", zegt gedeputeerde Jan van der Meer.

Zoeken naar andere locaties

Gelderland kan door het windmolenverbod op en rond de Veluwe niet voldoen aan de afgesproken hoeveelheid duurzame energie uit het Nationaal Klimaatplan. Gekeken wordt naar andere plaatsen voor windmolenparken, bijvoorbeeld in de Betuwe. De provincie hoopt op geld van het Rijk voor meer onderzoek naar technische maatregelen waardoor windparken minder slachtoffers maken onder vogels.

Er lopen al verschillende onderzoeken naar het verminderen van aanvaringen van vogels met windmolens. Een cameradetectiesysteem kan misschien helpen. Ook het zwart schilderen van een rotorblad zou de vogels kunnen waarschuwen.