3FM-dj's in Glazen Huis besmet met corona, Serious Request gaat door

Twee van de drie 3FM-dj's die sinds zondag zijn opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort, hebben een coronabesmetting opgelopen. Zowel Rob Janssen als Sophie Hijlkema is vanavond positief getest, meldt de publieke radiozender die momenteel bezig is met de actieweek Serious Request.

Janssen en Hijlkema hebben vanavond een gesprek gehad met een huisarts en voelen zich fit genoeg om door te gaan met de actie voor het goede doel. Ze blijven dan ook in het Glazen Huis, samen met dj Barend van Deelen, die niet besmet is.

Maatregelen

De drie dj's werden vanwege de actie al gecontroleerd op hun gezondheid. Dat zal nu extra vaak gebeuren, meldt de zender. De medewerkers die achter de schermen werken tijdens de actie zullen regelmatig worden getest. Ook neemt 3FM extra hygiënemaatregelen.

Omdat de drie achter glas opgesloten zitten in het Glazen Huis, kunnen bezoekers nog steeds het terrein waar de actie plaatsvindt bezoeken. Gasten die de dj's tijdens Serious Request in het huis zouden vergezellen, komen ook nog langs. Zij doen alleen wel hun gesprek vanaf de buitenkant van het huis. Ook de geplande optredens gaan door, de artiesten treden alleen niet in het Glazen Huis zelf op, zoals eigenlijk de bedoeling was.

Het Vergeten Kind

Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen zitten sinds zondagmiddag in het Glazen Huis in Amersfoort. Ze proberen met Serious Request een week lang zo veel mogelijk geld op te halen voor stichting Het Vergeten Kind, onder meer door verzoekjes te draaien in ruil voor een donatie. Voor het eerst sinds 2018 eten de dj's niet tijdens de actie en leven ze weer de hele week op sapjes, zoals gebeurde sinds de start van de 3FM-actieweek.