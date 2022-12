Weerwind hamert na slavernijexcuses op samenwerking met Suriname

Na de excuses voor het slavernijverleden moeten Nederland en Suriname nu de dialoog gaan voeren over wat er verder moet gebeuren om invulling te geven aan die excuses. Dat zei minister voor Rechtsbescherming Weerwind na afloop van een gesprek met de Surinaamse president Santokhi.

Weerwind is op werkbezoek in Suriname en was gisteren in Paramaribo tijdens het uitspreken van de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. Volgens de minister is door de excuses "de weg naar samenwerking gevonden". Hij zegt dat Nederland en Suriname samen een werkagenda zullen opstellen met concrete acties voor de Surinaamse samenleving.

Of president Santokhi de excuses van de Nederlandse staat accepteert, wilde Weerwind in een persgesprek niet zeggen. De minister zei wel dat Santokhi respect heeft voor de boodschap die premier Rutte uitsprak in Den Haag. Santokhi was zelf niet aanwezig toen Weerwind met journalisten sprak.

Volgens de minister is er met de Surinaamse president niet gesproken over herstelbetalingen. Rutte heeft eerder al aangegeven dat er van herstelbetalingen geen sprake kan zijn.

Marrons

Nazaten van de marrons, tot slaaf gemaakten in Suriname die zich hebben verzet tegen de slavernij, stuurden vandaag een brief aan Rutte. Zij bedanken hem daarin voor de excuses en schrijven dat ze de toespraak beschouwen als een handreiking voor dialoog.

De marrons zijn echter teleurgesteld dat zij in de aanloop naar de excuses "op geen enkele manier" betrokken zijn geweest "of erkend". De vertegenwoordiging van de groep wil in het vervolg van het proces deelnemen aan overleg.

Rutte noemde de marrons gisteren in zijn toespraak expliciet. Hij verwees naar ze als "mensen die in verzet kwamen" en "de dappere marrons van Suriname".