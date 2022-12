Miljoenen drinkende en dansende Argentijnen ontvangen Messi en co voor huldiging

De Argentijnse selectie wordt gehuldigd in de hoofdstad Buenos Aires. In een open bus worden de spelers door de stad gereden. - NOS

De publieke omroep lichtte het tafereel meermaals uit en zond de busrit vanaf de eerste seconde live uit. Schakelend tussen de hossende witblauwe menigte, de feestbus die het centrum naderend steeds meer werd ingesloten door fans en interviewtjes met bezeten supporters op straat. "Dit is waanzin, het is onbeschrijflijk", zei een jonge Argentijn tegen persbureau AP. "Er zijn geen woorden voor."

De ochtend van de Argentijnse aanvoerder begon dinsdagochtend in bed, arm in arm met de wereldcup, slurpend aan een kopje maté, een in Argentinië en omliggende landen veel genuttigde theeachtige drank.

Eindbestemming was aanvankelijk de in het centrum gelegen hagelwitte obelisk op de Avenida 9 de Julio, de laan die vernoemd is naar de Argentijnse onafhankelijkheidsdag in 1816.

Een andere fan kon niet wachten tot de officieuze heiligverklaring van sterspeler Lionel Messi. "We gaan waar ze zeggen dat Leo (Messi, red,) heen gaat, want we willen hem dolgraag zien. Hem zien met die enorme glimlach, die vrolijke ogen, gevuld met hoop, het vult onze harten met plezier en blijdschap. We zijn heel blij dat het land dit kan vieren en Messi verdient het al jaren, dit was zijn moment."

Nog voordat de bus de eindbestemming had bereikt, stroomde het plein van de obelisk waar een enorme mensenmassa stond te wachten al leeg. Wegens de drukte was het onduidelijk of de bus nog wel veilig over de avenue kon rijden.

Volgens persbureau AP gingen er geruchten dat de route van de bus was aangepast, waarna een zee van mensen een deel van de route blokkeerde. Of en wanneer de huldigingstour verdergaat, is onduidelijk.

Zondag had president Alberto Fernández de dag van de huldiging omgedoopt tot nationale feestdag, zodat alle Argentijnen de wereldtitel konden vieren. Die festiviteiten begonnen maandagavond al, toen de vlucht van Argentijnse selectie uit Doha landde.