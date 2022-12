Politie haalt nepflitskast in Brabant weg

In Maarheeze, onder Eindhoven, heeft de politie een nepflitskast verwijderd. Het apparaat was volgens de politie nauwelijks van echt te onderscheiden.

"Uiteindelijk zagen we aan de vorm dat het geen echte flitskast was", aldus de politie bij Omroep Brabant. "Hij zat met ijzer vast aan de lantaarn en toen we hem eraf hadden geschroefd bleek ook dat de kast helemaal dicht was."

Wie de politie een handje wilde helpen en de nepflitser aan de paal heeft geschroefd, is niet duidelijk. Volgens de regionale omroep kan het niet anders dan dat er op de Oranje Nassaulaan in het Brabantse dorp de afgelopen dagen minder hard is gereden.

Niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie bepaalt waar flitspalen staan, in samenspraak met wegbeheerders en de politie. Volgens een woordvoerder van het OM is het zelf plaatsen van een nepflitskast niet strafbaar. "Maar wenselijk is het niet, vooral vanwege de verkeersveiligheid."

De politie laat weten dat het onrechtmatig gebruiken van hun huisstijl en logo wel tegen de regels is.