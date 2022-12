Britse politici: column van Jeremy Clarkson over Meghan Markle 'haatdragend'

Meer dan zestig leden van het Britse parlement veroordelen de column van televisiepresentator Jeremy Clarkson over Meghan Markle in The Sun. De politici noemen de column "gewelddadig en misogyn" in een open brief aan de hoofdredacteur van het roddelblad. "Haatdragende artikelen zoals die van meneer Clarkson bestaan niet in een vacuüm en dragen direct bij aan een onacceptabel klimaat van haat en geweld", schrijven ze.

In zijn column, die hij afgelopen vrijdag publiceerde, bespreekt Clarkson de documentaireserie Harry & Meghan. Daarin blikken de Britse prins Harry en zijn partner Markle terug op hun jaren als royals en hun daarmee gepaard gaande strijd met de Britse tabloids.

Clarkson schrijft in reactie op de documentaire onder meer dat hij Markle "op celniveau haat". Ook zegt hij 's nachts "knarsetandend" te dromen van de dag dat zij "naakt door de straten van alle steden in Groot-Britannië loopt" terwijl omstanders "shame!" naar haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien, een referentie naar een scène in Game Of Thrones, een televisieserie van HBO. "Iedereen van mijn leeftijd denkt er zo over", aldus Clarkson.

Voorbeeldrol

De column kwam de televisiepresentator op een golf van kritiek te staan. Na de publicatie ervan ontving Ipso, een onafhankelijke Britse mediatoezichthouder, een recordaantal van ruim 17.500 klachten over de column. Dat zijn er meer dan in heel 2021, toen de toezichthouder circa 14.000 klachten binnenkreeg. Ipso gaat de klachten onderzoeken.

Clarksons dochter, Emily, uitte eveneens kritiek. "Ik wil duidelijk maken dat ik me verzet tegen alles wat mijn vader schreef over Meghan Markle. Ik blijf de vrouwen steunen die het doelwit zijn van online haat", schreef ze zondag op haar Instagramaccount.

In hun open brief benoemen de politici ook de voorbeeldrol die Clarkson inneemt. Hij presenteerde jarenlang het populaire autoprogramma Top Gear en geldt als een prominent figuur in de Britse televisiewereld. "We maken ons grote zorgen over het voorbeeld dat nu aan jonge mannen en jongens wordt gegeven, dat zij een vrouw verbaal kunnen aanvallen zonder enige consequentie."

Offline

De politici zijn daarnaast kritisch op The Sun voor het publiceren van Clarksons column. "Dit soort taal heeft geen plek in ons land en het is onacceptabel dat een mainstream krant dit heeft gepubliceerd." De politici roepen The Sun op om "actie te ondernemen" tegen Clarkson en om excuses te maken aan het adres van Markle.

De column is inmiddels offline gehaald, op verzoek van Clarkson zelf. "Ik vind het verschrikkelijk dat ik zoveel pijn heb veroorzaakt", schreef hij gisteren op Twitter. "Ik zal voortaan wat voorzichtiger zijn."

Een van de ondertekenaars van de brief, parlementslid Caroline Nokes, zegt deze erkenning van Clarkson te verwelkomen, maar bekritiseert ook het redactionele proces waardoor het stuk überhaupt geprint kon worden.