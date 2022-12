Taliban verbieden vrouwen toegang tot universiteiten

De Taliban hebben het hoger onderwijs in Afghanistan opgeschort voor vrouwelijke studenten. In een brief is Afghaanse universiteiten opgedragen om met onmiddellijke ingang vrouwen niet langer toe te laten.

Girls are banned from attending universities too in Afghanistan by Taliban. It has been 457 days since the #Taliban banned teenage girls from attending #school . #Girlsfight #girlseducation #afghanistan pic.twitter.com/J3PIOw4ZDZ

De maatregel is de jongste stap in een reeks beperkingen die de Taliban meisjes en vrouwen hebben opgelegd die naar school willen gaan of willen studeren.

In maart van dit jaar kwam het besluit dat meisjes niet meer naar de middelbare school mogen, totdat het onderwijs voor meisjes volgens de Talibanleiders in overeenstemming is met de sharia en de Afghaanse cultuur. Eerder was beloofd dat ze wel naar school mochten gaan, maar dat werd op het laatste moment weer ingetrokken.

Machtsovername

In augustus vorig jaar namen de Taliban opnieuw de macht over in Afghanistan, nadat troepen van de Verenigde Staten en de NAVO zich hadden teruggetrokken. In de jaren 90 voerde de groepering ook al het bewind over het land.

Begin deze maand voerden de Taliban voor het eerst sinds de machtsovername een openbare executie uit. Een man die veroordeeld was voor moord werd in het westen van het land in het openbaar doodgeschoten met een automatisch geweer, door de vader van het slachtoffer, zoals een strenge interpretatie van de islamitische wet voorschrijft.