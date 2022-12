Overlevende gezonken Thais marineschip gered, zoektocht gaat verder

Het Thaise leger heeft één overlevende en zes lichamen uit het water gehaald in de Golf van Thailand. In de nacht van zondag op maandag zonk daar een Thais marineschip met 105 opvarenden. 23 personen zijn nog vermist.

Het schip raakte in de problemen toen er tijdens een storm veel water aan boord werd geblazen. De elektriciteit viel uit, waardoor het water niet uit de romp kon worden gepompt. Het schip begon over te hellen, waarna het is gezonken.

In totaal zijn 76 opvarenden gered. Thaise marineschepen en helikopters zoeken nog met man en macht naar de vermisten.

De stafchef van de marine zegt tegen persbureau Reuters hoop te hebben meer overlevenden te vinden. "We hebben vandaag, 41 uur nadat het schip is gezonken, nog iemand levend uit het water gehaald. We denken dat er nog andere overlevenden zijn."

Te weinig reddingsvesten

Mariniers die eerder uit het water gered werden, zeggen dat er te weinig reddingsvesten aan boord waren. Een marine-officier bevestigt dat er dertig personen meer op het schip aanwezig waren dan de bedoeling was, waardoor niet iedereen een reddingsvest had toen het schip ten onder ging.

Volgens de Thaise marine is het cruciaal dat eventuele overlevenden vandaag nog worden gevonden, omdat de kans klein is dat ze het langer volhouden in het water.

Op beelden die de marine van de zoektocht heeft vrijgegeven is te zien dat sommige bemanningsleden van de Sukhothai in reddingsboten werden gered: