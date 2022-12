Autosportfederatie FIA verscherpt regels voor politieke uitingen

De autosportfederatie FIA is van plan strengere regels te gaan hanteren voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond races. Coureurs moeten daarvoor nu toestemming vragen aan de bond. Als ze dat niet doen, kunnen ze bestraft worden.

De laatste jaren toonden in de Formule 1 met name Lewis Hamilton en de inmiddels gestopte Sebastian Vettel zich vaak maatschappelijk geëngageerd rondom races. Hamilton kwam meermaals in actie tegen racisme en Vettel gebruikte zijn podium om zorgen over klimaatverandering aan te kaarten.