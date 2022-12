Meer natuur in Nederland? 'Niet alleen in beschermd gebied, juist ook daarbuiten'

Op de biodiversiteitstop in Montreal is afgesproken dat 30 procent van al het land en water ter wereld beschermd natuurgebied moet worden. Alle landen moeten daaraan hun bijdrage leveren. Ook Nederland. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?

Volgens emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet wordt het een flinke kluif om in Nederland 30 procent beschermd natuurgebied te krijgen, maar moeten we ons niet blindstaren op officieel beschermd natuurgebied. "Want natuur is niet alleen maar Natura 2000". Want ook op akkers, in steden en in woonwijken liggen kansen.

In het Overijsselse Olst is een duurzame wijk in aanbouw waar ze deze opdracht ter harte nemen. Olstergaard wordt 'natuurinclusief' en dat betekent dat er strenge spelregels zijn voor de huizen die er worden gebouwd. Zo moeten de huizen een groene wand hebben met eetbare planten (voor mensen en dieren), moet het groen in de tuin in diverse lagen worden gebouwd en zijn insectenhotels verplicht. Ook moeten alle huizen minstens drie nestmogelijkheden hebben.

Hoe zo'n huis eruitziet, en wat er nog meer gebeurt in de wijk, zie je in deze video: