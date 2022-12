Chemieconcern 3M gaat stoppen met maken van pfas

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M stopt uiterlijk in 2025 met de productie van pfas. Dat zijn slecht afbreekbare chemische stoffen die met een reeks aan gezondheidsklachten in verband worden gebracht, zoals kanker en hartklachten. De klachten kunnen ontstaan als mensen deze stoffen via het drinkwater of voedsel binnen krijgen.

Dat probleem speelt ook in Nederland. Het RIVM waarschuwde in mei nog om zo min mogelijk vis, garnalen, oesters en mosselen uit de Westerschelde te eten. De hoeveelheid pfas daarin is acht tot tien keer hoger dan die uit de winkel.

De pfas in de Westerschelde is onder meer afkomstig van de 3M-vestiging in het Belgische Zwijndrecht. Die loosde vorig jaar nog duizenden kilo's pfas met zijn afvalwater in de rivier de Schelde, die in de Westerschelde uitmondt.