Taakstraf voor veroorzaker ongeluk waarbij meisje (7) omkwam

Een 28-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Leiden. Bij het ongeluk vorig jaar juni kwam de 7-jarige Doris om het leven.

Het meisje moest uitwijken voor de openslaande deur van een taxi. Het stuur van haar fiets werd geraakt. Een buschauffeur kon het meisje niet meer ontwijken. Ze belandde onder de bus en overleed ter plekke.

Geen goed zicht

De man die veroordeeld is, opende de deur van de taxi. "De verdachte is te onvoorzichtig en onoplettend geweest", concludeerde de rechtbank. "Omdat de verdachte geen goed zicht had op het verkeer, had hij de deur niet moeten openen."

Ook zei de rechter dat zijn handelen een tragisch gevolg had. "Niet alleen voor de familie van Doris, maar ook voor de buschauffeur, politieagenten, de taxichauffeur, verkeersregelaars en omstanders."

Emotioneel

Volgens Omroep West was de man tijdens de inhoudelijke behandeling behoorlijk emotioneel. "Toen het gebeurde, ben ik op mijn knieën gevallen. Ik schreeuwde zo hard. Ik dacht: dit is een film, dit gebeurt niet echt. Het enige wat ik wilde was sterven. Een groot deel van mij is ook doodgegaan die dag", verklaarde hij.

Dat ook zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn, woog de rechter mee.

Bekijk hier de beelden van net na het dodelijke ongeval: