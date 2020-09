Drie doden in Griekenland door storm Ianos

Twee slachtoffers zijn oudere vrouwen die dood in hun woningen werden gevonden. De derde was een boer die vermist werd uit een dorp bij Karditsa. Huizen, wegen, bruggen en gewassen hebben veel schade gelopen. In het dorp Mouzaki stortte een deel van het gezondheidscentrum in.

Eilanden

De storm veroorzaakte sinds donderdag al grote overlast op de Ionische eilanden en delen van West-Griekenland. Ook daar is veel schade aan huizen, wegen en waaiden bomen om.

Op grote delen van de eilanden Zakynthos en Kefalonia viel de stroom uit. De meeste regenval werd geregistreerd op het eilandje Ithaka, dat nog steeds zonder stroom zit. De veerbootverbindingen naar de eilanden komen waarschijnlijk vanmiddag weer op gang.

Ianos trekt nu langzaam naar het zuiden. De Cycladen-eilanden en Kreta krijgen mogelijk ook met de storm en hevige regenval te maken. Verwacht wordt dat het slechte weer nog tot zondag aanhoudt.