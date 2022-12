Nederlandse Kamerleden steunen terdoodveroordeelden Iran met 'sponsoractie'

Nederlandse Kamerleden proberen via een 'sponsoractie' te voorkomen dat nog meer onschuldige demonstranten in Iran ter dood worden gebracht. Ze laten zich persoonlijk aan een gevangene 'koppelen' voor wie ze zich inzetten. Bijvoorbeeld door brieven te schrijven aan het regime in Teheran, of op andere manieren aandacht te vragen.

Vanmiddag bood de organisatie Women Life Freedom een petitie aan in het gebouw van de Tweede Kamer. Ze presenteerden daar een lijst van tientallen Iraanse terdoodveroordeelden die ze hopen te koppelen aan Nederlandse Kamerleden. Politici van verschillende partijen hebben al toegezegd.

Ze hopen dat door hun actie geplande executies worden afgeblazen, of tenminste worden uitgesteld. Volgens Asefeh Eskandari van Women Life Freedom werkt de sponsoractie. "Vanmorgen zou iemand geëxecuteerd worden. Die is meteen gesponsord en het is nog steeds niet gebeurd. Dus we zien dat het nut heeft."

Verzet tegen regime

Het gaat om een internationale actie. Ook aan parlementariërs in andere landen wordt gevraagd Iraniërs te sponsoren die gevangenzitten omdat ze zich verzetten tegen het regime. De afgelopen tijd zijn er verschillende activisten geëxecuteerd in Iran.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 sponsort een arts. "Die niets anders heeft gedaan dan demonstreren. Ik heb brieven gestuurd om zo veel mogelijk aandacht te vragen voor deze zaak. Om te proberen te voorkomen dat deze man, die volkomen onschuldig is, wordt geëxecuteerd door het Iraanse regime."

Geen stilte

Ook Kati Piri van de PvdA doet mee met de actie: "Als je in zo'n situatie zit, wil je vooral dat er aandacht is, dat er geen stilte is. Dat families weten dat er ook in Nederland aandacht is voor de onrechtvaardige situatie waar ze in zitten."

Ook van andere Kamerleden, zoals Volt-leider Laurens Dassen, is bekend dat ze Iraanse terdoodveroordeelden sponsoren. Anderen zijn enthousiast, maar willen eerst nog de ins en outs van de actie bestuderen voordat ze ja zeggen.