Wiersma wil vergoeding reiskosten voor groep leerlingen praktijkonderwijs

Minister Wiersma wil een rechtszaak over OV-chipkaarten voor leerlingen op een praktijkschool in Den Haag voorkomen. Hij deed die toezegging in de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks-Kamerlid Westerveld. AD/Haagsche Courant berichtte zaterdag over tien leerlingen van Praktijkschool De Einder die daar in deeltijd een mbo-opleiding volgen.

Zij kregen voor hun reiskosten een OV-chipkaart, net als andere mbo'ers, maar na enige tijd kregen ze een boete van de Dienst Uitvoering Onderwijs, omdat de kaart toch niet voor hen bestemd zou zijn. De school is het niet eens met de gang van zaken, betaalt de boetes en heeft juridische stappen aangekondigd.

Westerveld zei dat leerlingen die geen grote belangenorganisaties hebben vaak worden vergeten en ze noemde de gang van zaken rond deze OV-chipkaarten daar een voorbeeld van: "Die boetes moeten worden kwijtgescholden en het is bizar hoe dit gaat."

Eigen vakkenpakket

Ook Wiersma vindt het voor deze groep "heel wrang" hoe dit uitpakt. Dat de leerlingen toch geen recht hebben op een OV-kaart, komt doordat een praktijkschool formeel onder het middelbaar onderwijs valt. De minister gaat met De Einder praten over een oplossing.

Hij hoopt dat op die manier een rechtszaak niet nodig is. En hij wil ook op langere termijn kijken hoe leerlingen in een soortgelijke situatie kunnen worden geholpen met een tegemoetkoming in de reiskosten. Hij gaat met scholen overleggen hoe dat precies zou moeten. Volgens hem volgen zo'n duizend leerlingen van praktijkscholen ook een mbo-opleiding. "Dat zijn relatief kleine getallen", erkende hij.

Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Welke vakken een leerling volgt, staat in zijn of haar eigen ontwikkelplan. De opleiding duurt meestal vijf jaar.